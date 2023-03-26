Чат-бот Александра научилась отвечать на вопросы москвичей о такси и каршеринге

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Чат-бот Александра теперь умеет отвечать на вопросы о каршеринге и такси. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Мы стремимся к тому, чтобы виртуальный помощник был полезен для пассажиров всех видов транспорта. Со дня запуска Александра уже ответила более чем на три миллиона вопросов, — сказал он.

Горожане теперь могут узнать про правила провоза животных в такси, работу сервиса в других городах, стоимость аренды машин и наличия детских кресел в каршеринге. Кроме того, чат-бот может рассказать о влиянии каршеринга на пробки в городе, а также о том, как стать водителем такси, передает официальный сайт мэра Москвы.

В феврале глава города Сергей Собянин сообщил, что для такси и каршеринга по всей стране в ближайшее время поставят три тысячи автомобилей марки «Москвич-3». Он добавил, что завод «Москвич» и группа компаний «Яндекс» подписали соглашение с графиком поставок на 2023 год.