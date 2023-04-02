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Приметы и советы

Астролог Файкина назвала неудачные дни для регистрации брака

Никита Худяков
Общество
Астролог Файкина назвала неудачные дни для регистрации брака
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Регистрация брака в период ретроградной Венеры и в определенные лунные дни может поставить под вопрос счастливую жизнь пары. Об этом в воскресенье, 2 апреля, рассказала астролог, психолог и нумеролог Елена Файкина.

— Любовная пара — как корабль, который спускают на воду в день бракосочетания. От даты, в которую это произойдет, будет зависеть, какие штормы, штили, бури или айсберги встретятся на пути этого судна, — сказала она.

По словам астролога, не нужно проводить помолвки и регистрировать отношения в период ретроградной Венеры. В 2023 году он выпадет на период с 23 июля по 4 сентября.

Файкина отметила, что пары рискуют столкнуться с серьезными проблемами, если распишутся в какой-то из этих дней. Кроме того, необходимо заглянуть в лунный календарь при выборе даты бракосочетания, передает «Москва 24».

Аудитория онлайн-школ магии и гадания на картах Таро выросла за год почти в 20 раз. Такие данные по результатам исследования опубликовала крупная телекоммуникационная компания. «Вечерняя Москва» выясняла, с чем связан интерес россиян к магическим практикам.

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