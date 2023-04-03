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Врач Кореневич рассказала, какие продукты помогают бороться с атеросклерозом

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач Кореневич рассказала, какие продукты помогают бороться с атеросклерозом
Фото: shutterstock

Появление бляшек в сосудах связано с массой опасных последствий, многие врачи называют атеросклероз тихим убийцей. Об этом рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Врач объяснила, что стоит предпринять для борьбы с атеросклерозом. Эти правила прежде всего касаются питания, а также предполагают регулярную физическую активность и полноценный сон.

Необходимо обеспечить организму получение полезных жиров. Они содержатся в морской рыбе, а также в льняном и конопляном маслах, передает «Царьград».

До этого врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рекомендовала воздержаться от чрезмерного употребления бекона. В нем содержится множество насыщенных жиров, а избыток холестерина в организме способен привести к закупорке сосудов, передает RT.

Употребление большого количества обработанных пищевых продуктов провоцирует сердечные заболевания. Необязательно полностью исключать вредную еду, главное — умеренность и контроль порций. Кардиолог Шаронн Хейс и ее коллега доктор Эндрю Фримен назвали продукты, которые могут вызывать болезни сердца.

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