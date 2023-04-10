Ученики медицинских классов посетят столичные многопрофильные больницы в апреле

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Ученики десятых предпрофессиональных медицинских классов посетят столичные многопрофильные больницы в апреле. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 10 апреля.

— С апреля ребята посетят девять современных московских больниц. Там они своими глазами увидят работу высококлассных врачей, которые каждый день спасают жизни, и узнают о порядке оказания медицинской помощи. Не обойдется и без практических занятий, — рассказала она.

Например, в Городской клинической больнице имени С. П. Боткина школьники увидят симуляционный центр, где расположены роботы-тренажеры для отработки реанимационных действий и павильон медицины катастроф. В больницах № 52 и имени Ф. И. Иноземцева им покажут, как работают отделения диагностики, нефрологии и диализа, аллергологии, ревматологии, эндокринологии и хирургии, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно ученики космических предпрофессиональных классов встретились с Героем РФ, летчиком-космонавтом Олегом Артемьевым. В рамках встречи школьники узнали о жизни экипажа на Международной космической станции, проводимых на ней исследованиях, ощущениях в состоянии невесомости и реабилитации после полетов.