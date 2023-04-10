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Далай-лама извинился за инцидент с мальчиком-паломником

Никита Худяков
В мире
Далай-лама извинился за инцидент с мальчиком-паломником
Фото: Zuma/TASS

Далай-лама XIV выразил сожаление по поводу инцидента с мальчиком-паломником, которого он попросил «пососать язык». Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает пресс-офис духовного лидера.

Инцидент произошел 28 февраля в резиденции религиозного деятеля в Дхарамсале. На кадрах видно, как мальчик подходит к Далай-ламе и узнает, можно ли обнять его. В ответ тот целует юного паломника в губы и предлагает ему «пососать язык». Ролик стал вирусным и вызвал волну негодований.

— Его Святейшество желает извиниться перед мальчиком и его семьей, а также перед многочисленными друзьями по всему миру за ту боль, которую могли причинить его слова, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Далай-лама часто дразнит людей даже перед камерами на публике.

Видео: Telegram / Baza

Далай-лама в 2021 году заявлял, что мир станет безопаснее, если во главе стран будет больше женщин. По его словам, в прошлом в управлении доминировали мужчины, в то время как женщины «стояли на ступеньку ниже». Религиозный лидер также напомнил о собственных словах, которые он произнес несколько лет назад, о том, что «в будущем Далай-лама может родиться женщиной».

Извинения Видео Далай-лама
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