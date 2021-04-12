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Далай-лама заявил, что женщины во главе стран сделают мир безопаснее
Фото: twitter.com/IANS Tweets

Далай-лама заявил, что женщины во главе стран сделают мир безопаснее

Иван Юминов

Общество

Мир станет безопаснее, если во главе стран будет больше женщин. Об этом заявил лидер тибетских буддистов Далай-лама в понедельник, 12 апреля.

— В мире уже есть замечательные женщины-руководители. И если бы среди мировых лидеров было больше женщин, наш мир находился бы в большей безопасности, — отметил Далай-лама.

Женщины, как пояснил Далай-лама, более сострадательны по своей природе. По его словам, в прошлом в управлении доминировали мужчины, в то время как женщины «стояли на ступеньку ниже». Религиозный лидер также напомнил о собственных словах, которые он произнес несколько лет назад, о том, что «в будущем Далай-лама может родиться женщиной», передает РИА Новости.

Ранее стало известно, почему женщинам платят меньше, чем мужчинам.

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женщиныбезопасностьДалай-лама
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