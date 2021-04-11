Эксперт объяснила, почему женщинам платят меньше, чем мужчинам

деловая женщина

Избавиться от списка «неженских» профессий предложила депутат Госдумы и зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. В свою очередь, автор профеминистского Telegram-канала Лиза Лазерсон считает, что наличие подобного перечня не говорит о какой-либо заботе о женском здоровье.

— У каждого человека, независимо от пола, должно быть право выполнять любую работу. По моему мнению, запрет на «неженские» профессии является противоречием декларации о правах человека, — пояснила Лиза Лазерсон.

При этом она подчеркнула, что в современном мире гендерное равенство набирает обороты. В 2021 году был сокращен список профессий, запрещенных для представительниц прекрасного пола. Теперь они могут управлять сельскохозяйственной техникой и большегрузами, быть матросами, боцманами, машинистами и летчиками, отмечает ИА «НСН».

Эксперт также добавила, что основным патриархальным пережитком прошлого является экономическая дискриминация женщин. Согласно аналитическим данным, их средняя зарплата на 30 процентов ниже, чем у мужчин. По ее мнению, это происходит, потому что из-за гендерных шаблонов не все женщины уверены в себе.

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