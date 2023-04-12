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Музей Победы станет площадкой кинофестиваля «День Победы»

Никита Худяков
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Музей Победы станет площадкой кинофестиваля «День Победы»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей Победы 18 и 19 апреля станет площадкой Второго международного кинофестиваля «День Победы». Об этом «Вечерней Москве» в среду, 12 апреля, рассказали в пресс-службе музея.

Фестиваль пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он направлен на продвижение творческих и культурных достижений советских, российских и зарубежных кинематографистов, а также на освещение Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Кинопоказы пройдут в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы. 18 апреля гостям фестиваля покажут фильм «Глубокая разведка» режиссера Анны Голиковой о бойцах Отдельной мотострелковой бригады особого назначения. 19 апреля зрители увидят ленту «Внутри снимка» режиссера Таисии Никитиной, рассказывающую о жизни и творчестве известного советского фотокорреспондента Евгения Халдея.

Музей Победы запустил на своем сайте виртуальную выставку детских рисунков «Мои герои. Музыка Победы». Всего в онлайн-выставке представлено более трех тысяч работ. Самыми активными участниками стали ребята в возрасте от шести до десяти лет из Москвы и Московской области, Луганской народной республики, Челябинской, Свердловской, Саратовской, Нижегородской и Тульской областей.

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