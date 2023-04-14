100-летний практикующий врач из США раскрыл главные секреты долголетия

Фото: shutterstock

Одному из старейших практикующих врачей в США, Говарду Такеру, недавно исполнилось 100 лет. Он решил поделиться секретом своего долголетия и интереса к активной жизни.

Врач рассказал, что на данный момент его стаж в профессии превышает 75 лет. Пациенты часто задают ему вопросы о том, как он умудряется оставаться в настолько хорошей форме.

Такер рассказал, что очень важно морально не торопиться на пенсию. По его словам, необходимо найти в себе силы, чтобы продолжать вести активный образ жизни, реализовывать себя в профессии.

— Если вам повезло, вы любите свое дело и по-прежнему можете работать, подумайте о том, чтобы отложить выход на пенсию. Многие люди на пенсии становятся менее активными в повседневной жизни, тем самым повышая риск когнитивных отклонений, — рассказал Такер в беседе с CNBC.

Медик посоветовал чаще заниматься спортом, уделять время плаванию, лыжам, катанию на коньках или просто длительным пешим прогулкам. Также, по его мнению, крайне важно вовремя бросить вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя.

Еще Такер советует уважительно относиться к собственным желаниям. Не стоит ограничивать себя в еде, лучше стараться разнообразить свой рацион и иногда баловать себя любимыми продуктами. По его мнению, в удовлетворенности жизнью и потакании своим маленьким слабостям тоже кроется секрет долгой и счастливой жизни.

Медики раскрыли и другие секреты долгой жизни. Они проанализировали привычки более 70 тысяч женщин и 38 тысяч мужчин и выявили факторы, которые могут помочь увеличить продолжительность жизни. По словам врачей, регулярные занятия фитнесом помогут стать долгожителем. Нужно тренироваться минимум полчаса каждый день, делать утреннюю и вечернюю зарядку или совершать небольшую прогулку.