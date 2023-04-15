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Непомнящий выиграл пятую партию матча за мировую шахматную корону

Евгений Силаев
Спорт
Непомнящий выиграл пятую партию матча за мировую шахматную корону
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл пятую партию матча за мировую шахматную корону у китайца Дин Лижэня. Встреча прошла в Астане в субботу, 15 апреля.

Отмечается, что Непомнящий играл белыми фигурами. На 37-м ходу китайский шахматист совершил ошибку, что позволило россиянину за 11 ходов довести партию до победы.

Теперь счет в противостоянии стал 3:2 в пользу Непомнящего. Следующая партия состоится 16 апреля, передает НСН.

В четверг, 13 апреля, россиянин уступил Лижэню по итогу 47 ходов. Третья партия матча прошла вничью. На нее Непомнящий и Лижэнь согласились после 30 ходов.

До этого соперники также сыграли вничью, а 10 апреля российский гроссмейстер одержал победу. Непомнящий вынудил соперника сдаться после 29-го хода.

По регламенту победителем матча за мировую шахматную корону станет тот, кто первым наберет 7,5 очка. Всего запланировано 14 партий, а затем при необходимости пройдет тай-брейк.

Призовой фонд поединка составляет два миллиона евро. Если игроки уложатся в 14 партий, то победитель получит 60 процентов от суммы. В противном случае он может рассчитывать на гонорар в 55 процентов.

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