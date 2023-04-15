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Приметы и советы

У филиала Музея Победы во Ржеве стартовал проект благоустройства памятных мест

Евгений Силаев
Общество
У филиала Музея Победы во Ржеве стартовал проект благоустройства памятных мест
Фото: Пресс-служба Музея Победы

У подножия Ржевского мемориала, являющегося филиалом Музея Победы, был дан старт проекту «Хранители истории». Об этом в субботу, 15 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

Мероприятие, связанное с благоустройством памятных мест, проводится по инициативе движения детей и молодежи «Движение первых». Участниками торжественной церемонии открытия стали 500 человек.

В начале мероприятия участники знаменной группы вынесли флаг России. После этого к собравшимся обратились высокопоставленные гости. Участникам и посетителям мероприятия рассказали о целях проекта и богатой истории нашей страны.

На церемонии выступили творческие коллективы. Также для гостей исполнили песни и стихи о Ржеве, а также о Великой Отечественной войне. Затем для собравшихся провели экскурсию по музейному комплексу.

В завершение мероприятия участники возложили цветы к мемориалу Советского Солдата и почтили память погибших минутой молчания.

— Символично, что местом старта был выбран Ржевский мемориал Советскому солдату. Он был возведен, чтобы сохранить память об одном из самых кровопролитных сражений в годы Великой Отечественной войны, героической и в то же время трагической странице нашей истории, — подчеркнули в Музее Победы.

25 апреля в Музее Победы откроется выставка «Награды Победы». Посетители увидят свыше 100 наград стран — участниц Второй мировой войны: СССР, США, Великобритании, Франции, Китая, Монголии и многих других. Выставка пройдет до 12 июня.

Еще одну выставку в Музее Победы представят 20 апреля. Экспозиция будет посвящена Маршалу Советского Союза Семену Буденному. Экспозиция приурочена к 140-летию со дня рождения полководца.

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