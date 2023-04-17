«Вам запрещена работа на работу»: на Бали появились билборды на русском языке

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На Бали вдоль дорог установили рекламные щиты, на которых россиян предупреждают о последствиях работы в Индонезии по туристической визе. Об этом сообщает местный портал Kompas.

— Мы приветствуем всех иностранных туристов на Бали. Как туристам вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, будет депортировать, и запретить им въезд (авторская орфография сохранена — прим. «ВМ»), — гласит надпись.

По словам руководителя отдела коммуникации иммиграционного бюро в аэропорту Денпасара Путу Сухендра Треснадита, таким образом власти обращаются к иностранным туристам, которым запрещено работать в Индонезии, пишет Kompas.

20 марта стало известно, что Индонезия хочет депортировать с курортного острова Бали 47 человек, 13 из них — граждане России. Причиной таких мер стали нарушения условий пребывания и неправомерное использование туристической визы.