Музей городского хозяйства Москвы вошел в тройку самых посещаемых площадок олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»
За время проведения олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» столичный Музей городского хозяйства вошел в тройку лидеров по посещаемости. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
— За время ее проведения более 24 тысяч участников посетили Музей городского хозяйства Москвы. На финальном этапе олимпиады ребята знакомились с экспозицией #МузейКГХ, изучая, как устроен и функционирует столичный мегаполис, а затем отвечали на проверочные вопросы, — говорится в сообщении.
Всего для участников олимпиады этого сезона работали 229 площадок, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».
За год работы музея его посетило более 240 тысяч человек. На данный момент он является одним из самых популярных, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
В начале апреля в Музее городского хозяйства Москвы состоялась лекция «Доброе электричество — детям». Слушатели смогли узнать о правилах электробезопасности, об использовании электрических предметов в быту и о предупреждающих знаках. Усвоить новые знания детям помогли герои мультсериала «Фиксики».