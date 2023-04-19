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Музей городского хозяйства Москвы вошел в тройку самых посещаемых площадок олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»

Евгений Белоусов
Город
Музей городского хозяйства Москвы вошел в тройку самых посещаемых площадок олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

За время проведения олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» столичный Музей городского хозяйства вошел в тройку лидеров по посещаемости. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— За время ее проведения более 24 тысяч участников посетили Музей городского хозяйства Москвы. На финальном этапе олимпиады ребята знакомились с экспозицией #МузейКГХ, изучая, как устроен и функционирует столичный мегаполис, а затем отвечали на проверочные вопросы, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
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Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
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Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
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Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
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Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
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Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Всего для участников олимпиады этого сезона работали 229 площадок, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

За год работы музея его посетило более 240 тысяч человек. На данный момент он является одним из самых популярных, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В начале апреля в Музее городского хозяйства Москвы состоялась лекция «Доброе электричество — детям». Слушатели смогли узнать о правилах электробезопасности, об использовании электрических предметов в быту и о предупреждающих знаках. Усвоить новые знания детям помогли герои мультсериала «Фиксики».

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