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Приметы и советы

Врач Чудаков рассказал, почему нельзя класть телефон рядом с кроватью во время сна

Никита Худяков
Общество
Врач Чудаков рассказал, почему нельзя класть телефон рядом с кроватью во время сна
Фото: Pixabay

Необходимо ограничить использование гаджетов и не класть телефон рядом с кроватью во время сна. Об этом в воскресенье, 23 апреля, рассказал кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

— Все устройства сейчас очень мощные, поскольку настроены на прием и передачу большого объема данных. Электромагнитное поле оказывает влияние на человека. Например, от длительного разговора по телефону (более часа) может разболеться голова, — сказал он.

По словам врача, проводные наушники могут минимизировать воздействие, так как в них находится только динамик. Он отметил, что при этом беспроводные наушники обладают электромагнитным излучением, которое негативно влияет на организм человека.

Чтобы минимизировать воздействие электромагнитного излучения, необходимо ограничить время пользования гаджетом и не класть телефон рядом с кроватью во время сна, передает RT.

Врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова заявила, что яркий солнечный свет может привести к задержке выработки мелатонина в организме, поэтому заснуть к ночи будет значительно труднее. Врач посоветовала использовать солнечные очки с 19 до 22 часов, если в это время нужно выходить на улицу.

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