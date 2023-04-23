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Медведев пригрозил разрывом зерновой сделки в случае запрета стран G7 на экспорт в Россию

Полина Пашкина
В мире
Медведев пригрозил разрывом зерновой сделки в случае запрета стран G7 на экспорт в Россию
Фото: Администрация президента РФ

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал идею «недоумков из G7» по возможности введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию.

— В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются. Мозгов у них вообще не осталось, судя по всему, — написал Медведев в Telegram-канале.

По его мнению, данное решение приведет к встречному со стороны России прекращению импорта товаров из страны. Речь идет о продукции из наиболее чувствительных для стран «Большой семерки» категорий, уточнил он.

По данным Bloomberg, чиновники «Большой семерки» обсуждали возможность запрета экспорта в преддверии запланированного на 19–21 мая саммита G7 в Хиросиме.

Во многих сферах Евросоюз все еще зависит от России. Поэтому запрет экспорта предполагает множество исключений. При этом запрещенным к поставке товарам Россия постепенно находит замену. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил политолог Сергей Маркелов.

Дмитрий Медведев Экспорт G7 Россия
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