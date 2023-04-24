СМИ: Аферисты украли у бывшего чиновника более 44 миллионов рублей

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Телефонные мошенники украли у бывшего заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова 44,3 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предварительно установлено, что злоумышленники звонили потерпевшему через один из мессенджеров с ноября 2022 года по апрель 2023-го. Они представлялись сотрудниками Центробанка и обманным путем выманивали у Безверхова персональные данные, в том числе коды от карт и пароли из СМС-сообщений. Таким образом у бывшего чиновника похитили 44,3 миллиона рублей.

Когда Безверхов заметил пропажу, он обратился в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере», отмечает агентство.

Другой вор украл у продавца антикварный палаш. Спустя шесть лет мужчину задержали, когда он попытался продать меч бывшему владельцу.