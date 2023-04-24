Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Песков ответил на вопрос о позиции России по продлению зерновой сделки

Евгений Белоусов
В мире
Песков ответил на вопрос о позиции России по продлению зерновой сделки
Фото: администрация президента РФ

Зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы считаем, что она не может продолжаться без выполнения условий, — передает слова официального представителя Кремля РИА Новости.

Никакого движения в ситуации вокруг зерновой сделки нет, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что существуют вопросы по поводу работы Совместного координационного центра в Стамбуле, которые необходимо разрешить.

В то же время зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал идею «недоумков из G7» по возможности введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. По его словам, при подобном исходе событий для Европы «закончится зерновая сделка и многое другое».

Во многих сферах Евросоюз все еще зависит от России. Поэтому запрет экспорта предполагает множество исключений. При этом запрещенным к поставке товарам Россия постепенно находит замену. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил политолог Сергей Маркелов.

Украина Дмитрий Песков Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Все мнения
О проекте