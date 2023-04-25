Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина по продлению зерновой сделки
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо для президента РФ Владимира Путина по вопросу продления зерновой сделки. Об этом сообщается в понедельник, 24 апреля, на сайте организации.
Глава российского МИД подтвердил получение документа с идеями по полной реализации соглашения.
— Генеральный секретарь рассказал о тех усилиях, которые он предпринимает, чтобы российскую часть этой сделки максимально продвинуть. Пока прогресс не очень заметен. Он передал нам свои соображения в виде письма, в котором изложены идеи о том, как действовать дальше. Это письмо требует изучения, — рассказал Лавров.
Он подчеркнул на встрече с Гутеррешем, что Россия не видит желания западных государств выполнить то, что необходимо для успешной реализации инициативы.
Генсек ООН принял к сведению обеспокоенности РФ по поводу того, как исполняется российская часть соглашения.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители РФ, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. С 18 марта 2023 года сделку продлили до 18 мая.
24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий.