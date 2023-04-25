Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина по продлению зерновой сделки

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо для президента РФ Владимира Путина по вопросу продления зерновой сделки. Об этом сообщается в понедельник, 24 апреля, на сайте организации.

Глава российского МИД подтвердил получение документа с идеями по полной реализации соглашения.

— Генеральный секретарь рассказал о тех усилиях, которые он предпринимает, чтобы российскую часть этой сделки максимально продвинуть. Пока прогресс не очень заметен. Он передал нам свои соображения в виде письма, в котором изложены идеи о том, как действовать дальше. Это письмо требует изучения, — рассказал Лавров.

Он подчеркнул на встрече с Гутеррешем, что Россия не видит желания западных государств выполнить то, что необходимо для успешной реализации инициативы.

Генсек ООН принял к сведению обеспокоенности РФ по поводу того, как исполняется российская часть соглашения.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители РФ, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. С 18 марта 2023 года сделку продлили до 18 мая.

24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий.