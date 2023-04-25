Главные новости к утру 25 апреля

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Читателей турецкого портала Haber7 возмутили угрозы министерства торговли Украины из-за возможного заключения спонсорского контракта между футбольным клубом «Бешикташ» и российской компанией «Газпром». Издание сообщило, что украинские чиновники пригрозили подать иск о «косвенном переводе денег РФ и оправдании бренда» в случае подписания соглашения.

Пилот разбился на вертолете при посадке в Волгоградской области. В правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже вертолета. Пилот сообщил о заходе на посадку, но судно на месте так и не появилось.

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков сообщил, что у США не получилось устроить «холодный душ» российской делегации в ООН.

С 1 мая некоторым россиянам повысят пенсии. Об этом сообщила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, тем, кто достиг 80 лет, по закону в беззаявительном порядке положена ежемесячная доплата в сумме 7,5 тысячи рублей.

Пожар произошел на многоуровневой подземной парковке. Возгорание случилось на Бескудниковском бульваре, 19А на минус третьем этаже подземной парковки.