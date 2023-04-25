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Северный вестибюль станции «Лермонтовский проспект» открыли для пассажиров

Лейла Алиева
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Северный вестибюль станции «Лермонтовский проспект» открыли для пассажиров
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Лермонтовский проспект Карта всех событий

Северный вестибюль станции метро «Лермонтовский проспект» снова открыли для пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 25 апреля.

— Северный вестибюль станции «Лермонтовский проспект» (выходы 5–6, 8) открыт для пассажиров. Станция работает в штатном режиме, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее для входа на станцию можно было воспользоваться только южным вестибюлем и станцией метро «Косино» Некрасовской линии.

Перекрытие произошло по требованию полиции, так как во время проверки багажа одного из пассажиров был обнаружен предмет, похожий на гранату.

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