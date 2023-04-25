Северный вестибюль станции «Лермонтовский проспект» закрыли для входа по просьбе полиции

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Москва, Лермонтовский проспект Карта всех событий

На юго-востоке Москвы временно закрыт северный вестибюль станции метро «Лермонтовский проспект». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 25 апреля.

Перекрытие произошло по требованию полиции. Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», для входа можно воспользоваться южным вестибюлем и станцией метро «Косино» Некрасовской линии.

Как сообщило агентство городских новостей «Москва», во время проверки багажа одного из пассажиров был обнаружен предмет, похожий на гранату.

Другой инцидент в столичном метро произошел недавно на станции «Спортивная». В результате замыкания проводки произошло задымление. В связи с этим движение поездов было остановлено.