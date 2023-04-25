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Лавров прокомментировал решение Израиля покинуть заседание СБ ООН

Евгений Жуков
В мире
Лавров прокомментировал решение Израиля покинуть заседание СБ ООН
Фото: МИД РФ

Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по ситуации на Ближнем Востоке и вопросу Палестины не носило антиизраильский характер, а сама встреча была согласована заранее. Об этом во вторник, 25 апреля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя решение делегации Израиля покинуть встречу.

— Представитель Израиля сказал, что он не может участвовать в антиизраильском действии в такой день. Действо не было антиизраильским, — подчеркнул министр.

Он также добавил, что данное заседание проводилось, основываясь на пункте основной повестки дни Совбеза ООН, а тема Палестины является, по словам Лаврова, «самым застарелым вопросом», и никто не возражал против ее обсуждения, передает РИА Новости.

С 1 апреля председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций перешло к России на ротационной основе. В США и Евросоюзе обеспокоились председательством РФ. Политолог Наталья Елисеева рассказала «Вечерней Москве», что даст этот статус нашей стране и будут ли западные страны бойкотировать Россию.

Сергей Лавров ООН Израиль Палестина
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