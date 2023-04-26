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Bloomberg: Европа провалила попытку нанести удар по России

Араз Салехов
В мире
Bloomberg: Европа провалила попытку нанести удар по России
Фото: shutterstock

План стран Европейского союза по увеличению объема получаемой энергии за счет ветрогенерации оказался неудачным. Об этом пишет Bloomberg.

Решение об увеличении объема было принято в связи с отказом от российского газа.

— Одно из моих опасений заключается в том, что мы недостаточно быстро продвигаемся вперед. Мы не достигнем наших целей к 2030 году, — заявил глава европейского отдела по вопросам энергетики.

Согласно аналитике BloombergNEF, лишь к концу десятилетия европейские страны смогут достигнуть общей мощности около 88 гигаватт, что составляет около трех четвертей заявленных целей.

Недавно Bloomberg писало, что в Европе и Азии появился неожиданный переизбыток сжиженного природного газа (СПГ). Запасы такого газа, по данным агентства, пополняются от Южной Кореи до Испании, в основном из-за мягкой зимней погоды и программ по сокращению потребления топлива.

Евросоюз ждут трудности в случае, если США запретят экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Такое мнение высказала экс-глава МИД Австрии Кнайсль. Возможен ли такой сценарий и чем именно это будет грозить странам Евросоюза, «Вечерней Москве» рассказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

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