Bloomberg: Европа провалила попытку нанести удар по России
План стран Европейского союза по увеличению объема получаемой энергии за счет ветрогенерации оказался неудачным. Об этом пишет Bloomberg.
Решение об увеличении объема было принято в связи с отказом от российского газа.
— Одно из моих опасений заключается в том, что мы недостаточно быстро продвигаемся вперед. Мы не достигнем наших целей к 2030 году, — заявил глава европейского отдела по вопросам энергетики.
Согласно аналитике BloombergNEF, лишь к концу десятилетия европейские страны смогут достигнуть общей мощности около 88 гигаватт, что составляет около трех четвертей заявленных целей.
Недавно Bloomberg писало, что в Европе и Азии появился неожиданный переизбыток сжиженного природного газа (СПГ). Запасы такого газа, по данным агентства, пополняются от Южной Кореи до Испании, в основном из-за мягкой зимней погоды и программ по сокращению потребления топлива.
Евросоюз ждут трудности в случае, если США запретят экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Такое мнение высказала экс-глава МИД Австрии Кнайсль. Возможен ли такой сценарий и чем именно это будет грозить странам Евросоюза, «Вечерней Москве» рассказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.