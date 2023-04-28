Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дарью Трепову внесли в перечень террористов и экстремистов

Степан Жирнов
Происшествия
Дарью Трепову внесли в перечень террористов и экстремистов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в перечень террористов и экстремистов. Об этом стало известно в пятницу, 28 апреля.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, в список также добавлен Юрий Денисов, который передал Треповой взрывное устройство.

Теракт, в организации которого обвиняют Дарью Трепову, произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По версии следствия именно девушка принесла в помещение взрывное устройство внутри статуэтки. В результате взрыва погиб журналист Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подозреваемую задержали. Во время допроса она частично признала свою вину, однако заявила, что не знала о том, что внутри бюста находится взрывчатка. Позже она раскаялась в содеянном на заседании суда в Москве.

По версии НАК, теракт был организован спецслужбами Украины. Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Экстремизм Взрывы Санкт-Петербург Преступления Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Первомай: соберемся вместе, и не надо петард

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Как за 10 лет изменилась станция скорой медицинской помощи имени Пучкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Едином Боге

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Все мнения
О проекте