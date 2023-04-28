Дарью Трепову внесли в перечень террористов и экстремистов

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в перечень террористов и экстремистов. Об этом стало известно в пятницу, 28 апреля.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, в список также добавлен Юрий Денисов, который передал Треповой взрывное устройство.

Теракт, в организации которого обвиняют Дарью Трепову, произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По версии следствия именно девушка принесла в помещение взрывное устройство внутри статуэтки. В результате взрыва погиб журналист Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подозреваемую задержали. Во время допроса она частично признала свою вину, однако заявила, что не знала о том, что внутри бюста находится взрывчатка. Позже она раскаялась в содеянном на заседании суда в Москве.

По версии НАК, теракт был организован спецслужбами Украины. Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».