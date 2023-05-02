Народный артист Валерий Баринов посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Народный артист России Валерий Баринов во вторник, 2 мая, посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту.

По словам актера театра и кино, он посетил пункт, чтобы поддержать военнослужащих.

— Я пришел посмотреть на этих людей, на эти лица, понимаете, и пришел, чтобы выразить им свое восхищение, потому что без всяких высокопарных слов это действительно наша надежда, это люди, которые идут за победой, — рассказал Баринов.

Актер признался, что центр произвел на него сильное впечатление. В пункте отбора все сделано так, «как должно быть», резюмировал Баринов.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.