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Большой стендап-фестиваль состоится в Москве в мае

Евгений Силаев
Город
Большой стендап-фестиваль состоится в Москве в мае
Фото: Pixabay

С 19 по 22 мая в Москве пройдет большой стендап-фестиваль, который проведет компания VK. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе социальной сети.

Организаторами также выступят продюсеры ряда проектов. Среди них: «Открытый микрофон», «Женский стендап», Outside Stand Up и Labelcom.

Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку до 19 мая. Организаторы подчеркивают, что число желающих выступить уже превысило 1500 человек.

Участники смогут выступить перед продюсерами проектов и известными комиками. Среди зрителей будут присутствовать Денис Дорохов, Иван Абрамов, Евгений Чеботков, Ирина Мягкова, Варвара Щербакова и другие. Авторов лучших монологов пригласят на запись гала-концерта, который состоится 22 мая. Кроме того, они смогут стать участниками проектов Labelcom.

Наконец-то наступила настоящая весна: жизнь бьет ключом, а событий в городе, которые достойны вашего внимания, становится еще больше. «Яндекс. Афиша» предлагает подборку самых интересных, необычных и захватывающих мероприятий.

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