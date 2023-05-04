Власти Санкт-Петербурга подтвердили запрет на использование беспилотников в городе

Фото: Unsplash

В Санкт-Петербурге введен запрет на использование беспилотников в городе. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.

— В целях обеспечения безопасности на настоящий момент введен полный запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, — цитирует его РИА Новости.

Как стало известно, в Петербурге действует временный запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов — с конца апреля до 15 мая.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о введении запрета на запуск БПЛА на территории города. Данное решение необходимо для предотвращения несанкционированного использования беспилотников, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Кремле. С таким поручением выступил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ночью 3 мая кремлевскую резиденцию Путина атаковали беспилотники. Что известно об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».