Синоптики пообещали до 20 градусов тепла в Москве 11 мая

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В четверг, 11 мая, в Москве ожидается облачная погода и до 20 градуса тепла. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Облачно с прояснениями. По области местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, — говорится в сообщении.

В Подмосковье воздух прогреется вплоть до 21 градуса. Ветер в столичном регионе будет дуть северо-восточный с порывами до семи метро в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра.

В столичном регионе завершился период заморозков. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, ночью температура воздуха опускается ниже плюс шести градусов. При этом в некоторых подмосковных районах заморозки сохранились.

Ведущий специалист центра прогноза погоды «Фобос» Евгений Тишковец также рассказал, что к выходным москвичей ожидает потепление до плюс 22 градусов.

В столице не стоит ожидать дождей как минимум до 15 мая, а то и до 17–20 чисел. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.