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Своей недавней атакой беспилотников на Кремль Украина приравняла себя к странам — спонсорам терроризма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков также отметил, что Кремль не сомневается во взятии Артемовска. Однако он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса — прерогатива военных.

Украинский беспилотник атаковал административное задние в городе Стародуб Брянской области.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев возмутился возвращением в Россию Народной артистки СССР, певицы Аллы Пугачевой. Он обрушился на примадонну со шквалом критики и оскорблений.

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить родителям тратить маткапитал на оплату детских спортивных секций.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сможет завершить украинский конфликт в течение суток, если вновь станет президентом.

Машина с пятью людьми утонула в пруду в Красноярском крае, водитель и все четыре пассажира погибли.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил что правительство страны не допустит проявлений ксенофобии в отношении русских людей.