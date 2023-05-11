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Приметы и советы

Главные новости к утру 11 мая

Евгений Белоусов
Общество
Главные новости к утру 11 мая
Фото: Вечерняя Москва

Своей недавней атакой беспилотников на Кремль Украина приравняла себя к странам — спонсорам терроризма, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков также отметил, что Кремль не сомневается во взятии Артемовска. Однако он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса — прерогатива военных.

Украинский беспилотник атаковал административное задние в городе Стародуб Брянской области.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев возмутился возвращением в Россию Народной артистки СССР, певицы Аллы Пугачевой. Он обрушился на примадонну со шквалом критики и оскорблений.

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить родителям тратить маткапитал на оплату детских спортивных секций.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сможет завершить украинский конфликт в течение суток, если вновь станет президентом.

Машина с пятью людьми утонула в пруду в Красноярском крае, водитель и все четыре пассажира погибли.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил что правительство страны не допустит проявлений ксенофобии в отношении русских людей.

Украина Алла Пугачева Дмитрий Песков Красноярский край Владимир Соловьев
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