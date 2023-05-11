Роспотребнадзор призвал не бояться появившихся в Москве клопов

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Насекомые, о массовом появлении которых сообщали жители столицы, не опасны ни для человека, ни для домашних животных. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Растительноядные клопы, видео с которыми сегодня распространяются в социальных сетях, не представляют опасности для здоровья человека и домашних животных, — говорится в сообщении.

По словам представителей ведомства, истребительные мероприятия в связи с появлением насекомых не требуются. При этом в ГПБУ «Мосприрода» отметили, что в столичных парках нашествия насекомых не наблюдается, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, в московском департаменте природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что на природных территориях города профильные специалисты зафиксировали старт активности рыжих лесных муравьев, занесенных в Красную книгу столицы под первой категорией редкости. В конце апреля насекомые были особенно заняты освобождением ходов в своих жилищах, закупоренных на зимний период.