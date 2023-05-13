Невролог Рошковская сообщила, что тошнота и головная боль могут быть симптомами аневризмы

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Аневризма может быть очень опасной для здоровья и даже жизни. Это расширение сосуда, в котором накапливается кровь. По каким симптомам можно понять, что в организме образовалась именно она, рассказала врач Людмила Рошковская.

Она отметила, что аневризмы бывают разных размеров. Если скопление крови большое, то нужна операция. А вот если маленькое, то симптомов может и не быть вообще.

— По мере того, как аневризма растет или разрывается у пациента появляются симптомы: тошнота, рвота, выраженная головная боль, глазодвигательные расстройства — все зависит от анатомии, от того места, где разорвалась аневризма, — подчеркнула врач-невролог Людмила Рошковская в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Разорваться аневризма может на фоне гипертонии, генетики, алкоголизма или наркомании. К сожалению, спровоцировать это образование может и перенесенный коронавирус. В таком случае повреждается сосудистая стенка и происходит изменение мелких капилляров.

Острая головная боль может быть клиническим проявлением аневризмы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал невролог Рустем Гайфутдинов. По словам собеседника «ВМ», такая боль может внезапно возникнуть, например, при выполнении человеком каких-нибудь физических нагрузок. Боль становится такой сильной, что человек может потерять сознание.