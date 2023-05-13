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Приметы и советы

Иосиф Пригожин объяснил отказ Зеленскому выступить на Евровидении

Ирэна Колесова
Общество
Иосиф Пригожин объяснил отказ Зеленскому выступить на Евровидении
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Европейский вещательный союз (ЕВС) недавно не разрешил президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с видеообращением в финале конкурса Евровидение. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин на этом фоне заявил, что слишком уж многих бы разочаровало, если бы именно Зеленский действительно провел свое выступление в ходе всемирного шоу.

— Я впервые слышу, чтобы хоть один какой-либо президент какой-либо планеты выступал вообще на конкурсе с тем или иным обращением или даже приветственным словом, — заявил Пригожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Кроме того, Пригожин считает, что и сам конкурс Евровидение давно покрылся пылью. Особенно, по его мнению, это заметно по тому факту, что участники конкурса уже не первый год в открытой форме занимаются пропагандой нетрадиционных отношений в любви.

Опасения политизации конкурса Евровидение заставили Европейский вещательный союз (EBC) отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве обратиться к участникам и зрителям в видеообращении. Политическая окраска песенного конкурса становится все более очевидной, как из-за прошлогодней победы Украины, так и на фоне дисквалификации России. Однако организаторы мероприятия все равно стараются поддерживать иллюзию своей заявленной аполитичности.

Знаменитости Иосиф Пригожин Владимир Зеленский Евровидение
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