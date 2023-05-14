Эксперты рассказали, что ждет отношения России и Турции при поражении Эрдогана на выборах

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В Турции 14 мая пройдут выборы президента страны. Итог этого события может повлиять на глобальную политику. Кроме того, он определит вектор российско-турецких отношений на ближайшие годы. Среди всех выдвинутых на президентские выборы кандидатур наиболее высокими шансами на победу обладают двое — действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как может повлиять на отношения Турции и России поражение Эрдогана на выборах.

Собеседники «ВМ» сошлись во мнении, что смена турецкого лидера с большой вероятностью охладит связь двух стран. Кылычдароглу, например, уже отметился негативными высказываниями в адрес России, обвинив в «заговорах» и призвав «держать руки подальше от турецкого государства».

По мнению политолога Фархада Ибрагимова, оппозиционный лидер Турции собрал вокруг себя «скрытых русофобов», которые ищут поддержку на Западе — в США и Великобритании. В случае если они получат власть, против России могут быть введены санкции именно под влиянием западных стран.

— Если Вашингтон настойчиво попросит ввести антироссийские санкции, Кылычдароглу и его окружение пойдут на это, — считает Ибрагимов.

Эксперт по Турции Яшар Ниязбаев согласен, что приход Кылычдароглу к власти изменит вектор внешней турецкой политики в сторону Запада. Однако при этом специалист считает введение санкций маловероятным и нелогичным шагом.

— В случае победы оппозиции внешняя политика Турции может измениться на 180 градусов. Кылычдароглу уже фактически пообещал больше сконцентрироваться на отношениях с Западом, а не с Кремлем, — заявил Ниязбаев.

При этом оба собеседника «ВМ» подчеркивают, что в случае победы Кылычдароглу влияние Запада на Турцию значительно возрастет. Из-за этого отношения с Россией могут заметно ухудшиться всего за полгода.

Также в беседе с «Вечерней Москвой» специалисты представили свой прогноз относительно того, как пройдут выборы в Турции.