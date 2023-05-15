Минобрнауки РФ рекомендовало вузам собрать данные о привитых и переболевших корью студентах

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Министерство науки и высшего образования совместно с Роспотребнадзором рекомендовало вузам собирать данные о студентах, переболевших корью и вакцинированных от нее. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

В администрации вузов были направлены соответствующие рекомендательные материалы. Кроме того, им рекомендовано проинформировать студентов и сотрудников о мерах профилактики болезни в образовательных учреждениях и общежитиях.

Также вузам рекомендовано не привлекать к массовым мероприятиям студентов, не переболевших корью и не вакцинированных от нее.

— При выявлении случаев заболевания в общежитиях администрация вуза должна оказать содействие в госпитализации в стационар лиц с подозрением на корь, организовать ежедневный осмотр контактировавших с больным в течение 21 дня с момента госпитализации больного, а также ограничить допуск в общежития посторонних на время карантина, — говорится на сайте Минобрнауки.

2 мая стало известно о переводе нескольких факультетов МГУ на дистанционное обучение. Мера будет действовать до 17 мая. Роспотребнадзор в связи с этим начал эпидемиологическое расследование.

12 мая стало известно о переводе на дистанционное обучение студентов МГУ из Шуваловского корпуса. Поводом для этого решения стала регистрация одного случая кори среди обучающихся.

Чем опасна корь и какие у этой болезни основные симптомы, «Вечерней Москве» рассказала главный аллерголог-иммунолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиники Фомина» Ксения Рябова.