Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам собрать данные о привитых и переболевших корью студентах

Евгений Силаев
Общество
Минобрнауки РФ рекомендовало вузам собрать данные о привитых и переболевших корью студентах
Фото: Pixabay

Министерство науки и высшего образования совместно с Роспотребнадзором рекомендовало вузам собирать данные о студентах, переболевших корью и вакцинированных от нее. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

В администрации вузов были направлены соответствующие рекомендательные материалы. Кроме того, им рекомендовано проинформировать студентов и сотрудников о мерах профилактики болезни в образовательных учреждениях и общежитиях.

Также вузам рекомендовано не привлекать к массовым мероприятиям студентов, не переболевших корью и не вакцинированных от нее.

— При выявлении случаев заболевания в общежитиях администрация вуза должна оказать содействие в госпитализации в стационар лиц с подозрением на корь, организовать ежедневный осмотр контактировавших с больным в течение 21 дня с момента госпитализации больного, а также ограничить допуск в общежития посторонних на время карантина, — говорится на сайте Минобрнауки.

2 мая стало известно о переводе нескольких факультетов МГУ на дистанционное обучение. Мера будет действовать до 17 мая. Роспотребнадзор в связи с этим начал эпидемиологическое расследование.

12 мая стало известно о переводе на дистанционное обучение студентов МГУ из Шуваловского корпуса. Поводом для этого решения стала регистрация одного случая кори среди обучающихся.

Чем опасна корь и какие у этой болезни основные симптомы, «Вечерней Москве» рассказала главный аллерголог-иммунолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиники Фомина» Ксения Рябова.

Роспотребнадзор корь Минобрнауки Студенты Вузы
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте