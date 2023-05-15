Пресс-служба Прилепина: Состояние писателя оценивается как стабильное

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Состояние писателя Захара Прилепина оценивается как стабильное, ведутся консультации с врачами. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе публициста.

— Состояние Захара Прилепина стабильное. На данный момент нижегородские врачи осуществляют весь комплекс лечебных мероприятий, необходимых для такого вида травмы, а также продолжают проводить консультации с коллегами из федеральных научно-исследовательских медицинских центров по поводу дальнейшей тактики лечения, — рассказали в пресс-службе.

По рекомендации врачей Прилепин продолжает оставаться в палате интенсивной терапии. Писатель будет находиться там до принятия дальнейших решений касательно его лечения, передает ТАСС.

Утром в субботу, 6 мая, автомобиль, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин, взорвался в Нижегородской области. Что известно о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

Следственный комитет предъявил обвинение в терроризме задержанному по подозрению в покушении на Прилепина Александру Пермакову. Его обвиняют по двум статьям УК РФ — «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия». 8 мая суд арестовал обвиняемого на два месяца.

В воскресенье, 7 мая, Прилепин рассказал подробности произошедшего. В частности, то, что в момент взрыва он сам находился за рулем.