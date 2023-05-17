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Три человека пострадали в результате драки в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Три человека пострадали в результате драки в Новой Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, поселение Десёновское, деревня Десна, Центральная улица Карта всех событий

Три человека пострадали в результате драки на территории ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 17 мая.

По данным ведомства, инцидент произошел на Центральной улице в деревне Десна. Несколько человек поссорились на бытовой почве. Конфликт быстро перерос в драку. В результате потасовки пострадали три человека. Они были направлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями.

Остальные участники с места происшествия скрылись. Их разыскивают сотрудники полиции.

Другая драка произошла на северо-востоке столицы. В результате словесной перепалки на улице 47-летний мужчина чуть не зарезал своего оппонента.

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