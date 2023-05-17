Среда стала самым теплым днем с начала года

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Температура воздуха в Москве в среду достигла максимальных значений с начала года. Столбики термометров показывали до плюс 23,5 градуса. Об этом в среду, 17 мая, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

— В три часа дня в Москве было плюс 23,5 градуса на станции ВДНХ, — сказала она.

Котилевская подтвердила, что 17 мая стал самым теплым днем с начала года, отметив, что в предыдущий самый теплый день, 13 мая, воздух прогрелся до плюс 22,8 градуса, передает РИА Новости.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус назвал четверг, 18 мая, последним жарким днем в Москве. Также Леус подчеркнул, что следующая рабочая неделя и вовсе отличится большим количеством дождей.

Такого же мнения о похолодании в столичном регионе придерживается и руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, изменения начнутся в эту пятницу.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что температура в столице может упасть до плюс 3 градусов в ночное время суток в выходные.