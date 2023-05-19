Главные новости к утру 19 мая

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Треш-стример из Волгограда, грозивший в прямом эфире убить девушку, сутки избивал ее и стрелял в нее из травматического пистолета. Следователи завели против него уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы с насилием и о покушении на убийство.

Великобритания десятилетиями применяла бронебойные снаряды с обедненным ураном. Об этом заявила в Совете Безопасности ООН постоянный представитель Британии при организации Барбара Вудворд.

В новый пакет санкций США против РФ войдут около 300 компаний, лиц, судов и самолетов. Высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что экспортные ограничения коснутся 70 российских предприятий, а также и других стран.

Польские националисты прогнали украинских активистов с главной площади Кракова, на которой они каждый день устраивали свои акции. Украинцы проводили манифестации около памятника писателю Адаму Мицкевичу ежедневно начиная с февраля 2022 года.

Переехавший в Харьков волонтер из Японии Фуминори Цучико пожаловался на случаи кражи вещей из посылок на местной почте. Он назвал подобное «жалкой реальностью» Украины.