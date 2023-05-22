Пушилин сообщил о начале предварительного разминирования Артемовска

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Специалисты начали предварительное разминирование Артемовска (украинское название Бахмут) после взятия города под полный контроль ВС РФ. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Идет предварительное разминирование города, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российским войскам удалось установить полный контроль над городом.

Ночью 21 мая Минобороны РФ объявило об освобождении Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военных ВС РФ с завершением операции.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита G7 признал потерю Артемовска украинскими войсками. Украинскому лидеру задали вопрос, остается ли город под контролем Киева. Чем обернется потеря Артемовска для Зеленского — в материале «ВМ».

Позже Пригожин заявил, что Зеленский «лукавит», говоря об украинских военных в освобожденном накануне Артемовске.