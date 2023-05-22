Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пушилин сообщил о начале предварительного разминирования Артемовска

Араз Салехов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Пушилин сообщил о начале предварительного разминирования Артемовска
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специалисты начали предварительное разминирование Артемовска (украинское название Бахмут) после взятия города под полный контроль ВС РФ. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Идет предварительное разминирование города, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российским войскам удалось установить полный контроль над городом.

Ночью 21 мая Минобороны РФ объявило об освобождении Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военных ВС РФ с завершением операции.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита G7 признал потерю Артемовска украинскими войсками. Украинскому лидеру задали вопрос, остается ли город под контролем Киева. Чем обернется потеря Артемовска для Зеленского — в материале «ВМ».

Позже Пригожин заявил, что Зеленский «лукавит», говоря об украинских военных в освобожденном накануне Артемовске.

Армия Денис Пушилин Россия ДНР
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Все мнения
О проекте