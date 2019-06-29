Госинспекция по недвижимости выявила нецелевое использование участка в Марьине
В столичном районе Марьино было выявлено нецелевое использование земельного участка. Об этом проинформировали в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.
— Нарушение выявлено в ходе контрольно-инспекционных мероприятий. На земельном участке, предоставленном для эксплуатации здания под магазин, функционируют букмекерская контора и предприятие общественного питания — кафе, — указано в сообщении.
Уточняется, что объект расположен по адресу: улица Белореченская, владение 40. По факту нарушения договора аренды было возбуждено административное производство, в настоящее время нарушитель оштрафован, передает агентство городских новостей «Москва».
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