Очевидцы рассказали о всплытии подлодки с погибшими моряками в Баренцевом море

Рыбаки стали очевидцами всплытия атомной подлодки Северного Флота, которая, по предварительным данным, была носителем глубоководной станции АС-12 (известной среди моряков как «Лошарик»). На этом судне 1 июля произошло возгорание, в результате которого погибло 14 подводников.

По словам одного из рыбаков, подводная лодка поднялась из воды перед ним и его товарищами примерно в 21:30.

— Мы вечером шли в сторону Кильдина, и тут всплывает подлодка. Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся, — рассказал очевидец.

Затем к подлодке подошли два буксира и военный корабль. Рыбаки поинтересовались у военнослужащих, что произошло. Отвечая на вопрос, они сообщили, что «лодка всплыла около Уры без оговариваемых причин».

Далее, рассказывает рыбак, подлодку взяли на буксир, и она начала быстро удаляться. Тогда показалось, что если судно движется с такой скоростью и своим ходом, то речи об аварии быть не может.

— Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела, — цитирует очевидца агентство «СеверПост».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал на совещании в Североморске о героизме погибших членов экипажа. 14 человек, среди которых семеро были капитанами первого ранга, трое — капитанами второго ранга, а двое — Героями России, отравились продуктами горения в охваченном огнем отсеке судна, спасая одного гражданского. Когда его эвакуировали, за ним задраили люк, чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени.

Глава Минобороны пообещал представить всех офицеров, самоотверженно отдавших свою жизнь, представить к государственной награде. Семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка и помощь, добавил Шойгу.

Пожар на глубоководном аппарате произошел 1 июля во время проведения батиметрических измерений. Расследовать подробности ЧП президент России Владимир Путин поручил министру оборону Сергею Шойгу. Глава государства потребовал от главы военного ведомства лично доложить о результатах изучения обстоятельств трагедии.

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