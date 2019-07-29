Эксперт рассказал о преимуществах Су-57 перед американскими истребителями
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов рассказал о главных свойствах передового истребителя Су-57.
Многофункциональный авиационный комплекс пятого поколения обладает высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, а также большими рубежами перехвата воздушных целей.
По словам Дмитрия Родионова, Су-57 впервые поднялся в воздух почти десять лет назад. Однако в то время не было разговоров о серийном производстве истребителя, так как это было «слишком дорого».
Эксперт добавил, что американский оборонно-промышленный комплекс пытается сразу продать разработку и не успевает довести ее до ума. Именно поэтому в истребителях США пятого поколения находят недоработки.
— Некоторые страны, например, предпочитают наши машины поколения 4++ (Су-35) американским истребителям пятого поколения F-35, недостатки которых всем хорошо известны, — цитирует Дмитрия Родионова ФАН.
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