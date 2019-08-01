Театр на Малой Бронной выступит с песнями 30–60-х годов в честь Дня города
Новую концертную программу ко Дню Москвы подготовит Театр на Малой Бронной, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Стало известно, что артисты исполнят для жителей и гостей столицы песни о Москве 1930–1960 годов.
— Нам необходимо будет сделать ко Дню города концерт. Я надеюсь, что мы будем играть его в центре Москвы. Концерт будет состоять из песен о Москве, которые забыты: песни 1930–1960 годов про улицы Москвы, профессии, про фонари. Я думаю, что нам удастся сделать это тонко, изящно, умно, хорошо и вкусно, — рассказал художественный руководитель театра Константин Богомолов.
Худрук заявил, что считает очень важным выступление труппы за пределами здания театра.
Сообщается, что праздничные мероприятия ко Дню города пройдут в столице 7 и 8 сентября.
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