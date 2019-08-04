На грани морали

Японский биолог-исследователь Хиромицу Накаути получил разрешение продолжить эксперименты по созданию гибридов человека и животных. Это известие всколыхнуло давние споры вокруг биоинженерии. Ее сторонники надеются на появление прорывных медицинских технологий, а противники пророчат великие бедствия из-за грубого вмешательства в святая святых — геном человека.

Вопросы биоэтики вновь в фокусе общественного внимания. Тем более что сегодня практика значительно опережает теорию: порой сначала проводится эксперимент, и лишь затем начинается обсуждение, имели ли ученые на него право.

В чем цель работ Накаути? Конечно, не в выведении мутантов, а в выращивании в организме животных полноценных человеческих органов для трансплантации больным. Ведь донорских органов катастрофически не хватает. Японец вводит в эмбрион животного человеческие клетки, из которых впоследствии развивается поджелудочная железа. У него уже получается выращивать в крысах поджелудочную железу мышей, и ее пересадка вылечивает больных мышей от диабета. На очереди эксперимент с человеческой железой в организме свиньи.

Единственно правильный подход к генетическим исследованиям: ни в чем не ограничивая ученых, контролировать каждый их шаг Фото: Кадр из фильма «Умница Уилл Хантинг»

Японское министерство науки и технологий, прежде чем дать добро на эти исследования, хорошо изучило все возникающие вопросы. И главный из них — этический: не превратится ли подопытное животное в человекоподобное существо с мозгом, способным мыслить? Оказалось, что опасения напрасны: доля человеческих клеток в «гибриде» ничтожно мала. То есть не будет гибрида человека со свиньей. Только свинья с поджелудочной железой человека. И все равно японцы подстраховались, предписав немедленно прекратить эксперимент, если человеческого в животном станет слишком много.

Таков единственно правильный подход к генетическим исследованиям: ни в чем не ограничивая ученых, контролировать каждый их шаг. Опасность бесконтрольности совсем недавно продемонстрировал китайский генетик Хэ Цзянькуй. Изменив геном зародыша, он имплантировал его женщине, в результате чего родилась девочка с врожденной невосприимчивостью к ВИЧ. Только, в отличие от японского коллеги, Хэ действовал втайне от всех, даже от руководства своего университета. И отношение к нему совсем другое. Большинство авторитетных коллег Хэ назвали его действия шокирующим экспериментом за гранью морали. Ведь отключение гена, позволяющего вирусу иммунодефицита проникать в клетку, увеличивает вероятность смерти от гриппа и некоторых иных болезней. Это известно доподлинно, а другие возможные побочные эффекты мы сейчас себе даже не представляем. И не забывайте, что потомки девочки, рожденной в ходе эксперимента, будут жить с генами, которые отредактировал на свой личный вкус доктор Хэ.

После этого скандала правительство Китая официально запретило редактирование генома человека.

Сейчас на человечество давит тяжкий груз накапливающейся неблагоприятной наследственности. Ведь естественный отбор больше не действует! Мы выхаживаем недоношенных детей; люди с выраженными аномалиями, прежде обреченные, не только выживают, но и обзаводятся потомством.

Биоинженерия — самая многообещающая область медицинских исследований — поможет избавиться от этого груза. В самих исследованиях нет ничего страшного, только они должны быть прозрачными и контролируемыми. В России сейчас, кстати, разрабатывается проект кодекса биоэтики, регламентирующего действия ученых. Должна быть четко обозначена та грань, что отделяет научное исследование, заслуживающее всяческой поддержки, от безответственного и аморального эксперимента.

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