Транспортная прокуратура начала проверку после повреждения платформы Черное
Транспортная прокуратура инициировала проверку по факту повреждения платформы Черное Горьковского направления Московской железной дороги. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
— Сегодня, 11 августа 2019 года, около 3:00 у проходящего мимо грузового поезда самопроизвольно открылся погрузочный люк и повредил платформу. В результате происшествия пострадавших нет, — указано в сообщении ведомства.
В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, по результатам которой примут необходимые меры, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что платформа была временно закрыта для посадки и высадки пассажиров пригородных электричек, направляющихся в сторону области. Изменения были введены в связи с ее частичным разрушением. Железнодорожное полотно и линии электропередач не были повреждены.
Читайте также: Ремонт платформы «Черное» Горьковского направления планируют закончить 12 августа