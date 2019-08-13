Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в домогательствах к женщинам

Испанского оперного певца и дирижера Пласидо Доминго обвинили в домогательствах к женщинам.

Восемь певиц и одна танцовщица сообщили агентству «Ассошиэйтед Пресс», что они подвергались сексуальным домогательствам со стороны дирижера в разное время. Некоторые из них рассказали о случившемся около 30 лет назад, а кто-то сообщил о домогательствах, произошедших недавно.

Восемь женщин попросили сохранить анонимность, объяснив свои страхи тем, что они все еще работают в музыкальной сфере либо переживают о негативной реакции социума. Только певица Патрисия Вульф решила не скрывать свое имя. Еще шесть женщин рассказали, что певец допускал «непристойные предложения», из-за чего они чувствовали себя неловко.

По информации агентства, Доминго отрицает все обвинения. Он заявил, что его беспокоят подобные заявления, так как они не имеют общего с действительностью.

Также отмечается, что ни одна из признавшихся женщин не смогла предоставить каких-либо существенных доказательств, а расследование агентства основывается лишь на устных показаниях.

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