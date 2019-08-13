Депутат предложил постепенное сокращение рабочей недели до четырех дней
Ежегодное сокращение рабочего времени для постепенного перехода на четырехдневную рабочую неделю предложили в России. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Андрей Исаев.
Он отметил, что поддераживает данную инициативу, так как она соответствует запросам времени.
— Труд становится более интеллектуальным, требует меньших затрат физических сил, один и тот же объем работы в условиях цифровизации, активной роботизации производства требует меньше времени и усилий со стороны человека, — заявил Исаев.
Он добавил, что ежегодное сокращение рабочего времени должно постепенно проводиться в один из дней на неделе. Подобный подход позволит лучше подготовиться к переменам как работникам, так и работодателям, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Напомним: с предложением сократить рабочую неделю до четырех дней выступила Федерация независимых профсоюзов России. По мнению инициаторов, переход должен быть осуществлён с сохранением прежней заработной платы.
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