Россияне назвали «справедливый» размер зарплаты
Жители России летом 2019 года назвали оптимальный уровень заработной платы. Об этом свидетельствует исследование компании «Сбербанк страхование».
— По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тысяч рублей в месяц. Эта сумма достаточна для того, чтобы удовлетворять текущие потребности на достойном уровне, копить на крупные покупки и откладывать деньги на будущее, — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что медианное значение оценки «комфортной» зарплаты составляет около 50 тысяч рублей. Это означает, что одна половина респондентов назвала сумму больше, а другая — меньше. Эта цифра практически совпадает с текущей средней зарплатой в России в июне, которая составила 49,84 тысячи рублей.
Авторы исследования уточнили, что различия оценок опрошенных в основном зависели от их гендерной принадлежности и от того, к каким социальным группам они относятся. Например, мужчины считают справедливой зарплату в 68,6 тысячи рублей, а женщины — 64,2 тысячи рублей. Россияне 18–30 лет оценивают оптимальную зарплату в 56,2 тысячи рублей, в возрасте 40–50 лет — в 67,2 тысячи рублей.
Также выяснилось, что самые высокие оценки достойного уровня зарплат принадлежали наиболее финансово обеспеченным россиянам. В этой группе респондентов средняя оценка «комфортной» зарплаты составляет 78 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.
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