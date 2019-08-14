Жириновский прокомментировал возможный переход на четырехдневную рабочую неделю
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский прокомментировал возможное введение в России четырехдневной рабочей недели. Соответствующий пост опубликован на странице политика в Instagram.
По его мнению, сокращенная рабочая неделя сбережет здоровье граждан и повысит эффективность их труда. Владимир Жириновский сообщил, что впервые с подобной инициативой выступила партия ЛДПР.
— Наша позиция — переход на четырехдневную рабочую неделю должен состояться уже 1 сентября, — сообщил политик.
Напомним, что депутаты Госдумы выразили готовность уже в сентябре 2019 года начать обсуждение разработки законопроекта о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Предполагается, что это позволит сократить уровень безработицы в стране, при этом зарплата останется прежней.
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