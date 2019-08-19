Водителям посоветовали отказаться от поездок в вечернее время на юго-запад Москвы
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал водителям вечером, 19 августа, отказаться от поездок на автомобиле в район закрытых станций метро.
На юго-западе столицы приоритет временно отдан компенсационным автобусам. В вечернее время возможны сложности в движении транспорта, сообщили в Twitter ЦОДД.
На юго-западе много ограничений. Приоритет отдан компенсационным автобусам. Вечером в часы пик будет особенно сложно. Рекомендуем пока отказаться от поездок на личном авто в район перекрытий.— ЦОДД (@gucodd) August 19, 2019
Напомним, что с 18 по 24 августа закрыт участок Сокольнической линии метро от станции «Проспект Вернадского» до «Коммунарки». Там запустили более 180 бесплатных компенсационных автобусных маршрутов КМ1 и КМ2.
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